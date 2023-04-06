Седан BYD Destroyer 07 засняли в Китае. В его основе BYD Han

Компания BYD приступила к испытаниям нового седана, получившего название Destroyer 07. Автомобиль заметили в Китае в ходе дорожных тестов.

По формату BYD Destroyer 07 представляет собой гибридный среднеразмерный седан с подзаряжаемой технологией, который войдет в линейку марки со странным названием «Warship Series» или «Серия военных кораблей». Сейчас в ней присутствуют такие модели, как Destroyer 05 и Frigate 07.

В перспективе эта гамма пополнится первым для нее внедорожником – Frigate 05, а также седаном Destroyer 07, который, как раз, на днях и запечатлели на дорогах КНР.

Предполагается, что в основе новой четырехдверки BYD будет лежать платформа популярного в Китае седана BYD Han (на фото выше). Автомобиль получит оспортивленную внешность с агрессивным рисунком светодиодных фар, а также большим центральным воздухозаборником, интегрированным в передний бампер.

У BYD Han новинка может позаимствовать покатую линию крыши, а также выдвижные дверные ручки и компактный спойлер, слитый с крышкой багажника.

Длина машины должна составить 4975 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1495 мм, а размер колесной базы оказаться равным 2920 мм.

Внутри седана расположится 3-спицевое D-образное рулевое колесо, поворотный 15,6-дюймовый дисплей и центральный тоннель с электронным селектором трансмиссии.

Что касается силовой установки, то его BYD Destroyer 07 практически наверняка позаимствует у модели Han. Это 1,5-литровый турбированный мотор на 139 лошадиных сил, работающий в связке с электрическим двигателем на 218 л.с. Аккумулятор можно будет выбрать в двух вариантах емкости – 18,3 кВт/ч (его хватит на 101 км), а также 37,5 кВт/ч (запас хода составит 206 километров).

В продажу BYD Destroyer 07 поступит до конца 2023 года и, возможно, в будущем доберется до России.