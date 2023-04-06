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Электрический пикап RAM 1500 REV получит самую емкую батарею на планете

Подробности о 554-сильном электрическом пикапе раскрыли на автосалоне в Нью-Йорке

Текст: Михаил Романченко
ram 1500 rev front

В прошлом году компания RAM поделилась первыми кадрами своего электрического пикапа, а теперь американский автопроизводитель раскрыл характеристики этой модели. 

Новый 1500 REV будет поставляться с одной из самых больших батарей на рынке ёмкостью 229 кВт/ч, которая обеспечит ему запас хода до 805 километров без подзарядки. Впрочем, при буксировке эта цифра снизится вдвое и составит примерно 402 километра. В RAM заявляют, что тяговое усилие модели будет превышать 6 тонн.

В базовой версии можно будет рассчитывать на гораздо менее емкий аккумулятор – 168 кВт/ч. Однако даже он обеспечит новинке показатель дальнобойности в 563 километра. Полный привод модели дадут два электромотора суммарной мощностью 554 лошадиные силы и 840 Нм крутящего момента.

ram 1500 rev rear

По динамическим характеристикам новый пикап RAM не окажется в списке самых быстрых, разгоняясь до 100 км/ч примерно за 5 секунд. Но и одним из самых медленных он также не станет. 

Благодаря 800-вольтовой платформе STLA Frame и зарядке мощностью 350 кВт для того, чтобы проехать 177 километров, пополнять запас батареи нужно будет всего 10 минут. 

rev charging

В продажу новый электрический пикап RAM 1500 REV поступит только к четвертому кварталу 2024 года. Цены на него объявят ближе к дате дебюта. 

Источник:RAM

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