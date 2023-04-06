Новый кроссовер Hyundai Micro (Ai3) – появился первый тизер

Компания Hyundai готовится к премьере совершенно нового субкомпактного кроссовера, носящего сейчас кодовое название Ai3. Прототипы этой модели активно обкатываются на дорогах общего пользования, но испытания автомобиля уже находится на завершающей стадии. Предполагается, что в производство корейский микро-кроссовер поступит в начале июля, а до дилеров доберется к августу 2023 года.

В преддверии скорого дебюта маркетинговый отдел Hyundai начал знакомить будущих покупателей с новинкой, выпустив первый ее тизер. Впрочем, назвать его информативным можно с большой натяжкой.

На изображении, опубликованном PR-службой Hyundai, показано наружнее зеркало заднего вида новинки, в котором отражаются удивленные леопарды. По своей форме эта деталь экстерьера нового корейского кроссовера напоминает ее же в другом ультракомпактном SUV – Casper.

Предполагается, что у кроссовера Hyundai Micro (по слухам, он получит именно такое название), будет раздельная оптика со светодиодными дневными ходовыми огнями сверху и круглыми противотуманными фонарями ниже (как в Casper).

Общая длина «паркетника» составит 3,8-метра, что сделает его немного крупнее того же Casper, который растянулся от бампера до бампера всего на 3,5-метра.

В список оснащения новинки войдут мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, а также Andriod Auto, цифровая комбинация приборов, люк в крыше, климат-контроль и дефлекторы обдува для пассажиров сзади.

Техническая сторона модели засекречена, но индийские СМИ пишут о том, что кроссовер получит 1,2-литровый бензиновый мотор на 83 лошадиные силы и 113,8 Нм от моделей Venue и Grand i10 Nios. Связку ему составит как МКПП, так и «автомат».