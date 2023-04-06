За это нарушение ГИБДД уже штрафует семейных водителей на 3000 рублей

Безопасность внутри автомобиля должна обеспечиваться для абсолютно всех. Однако многие российские водители пренебрегают ей в случае с самыми маленькими пассажирами. Только в Москве за прошлый год сотрудники ГИБДД столкнулись с более 65 тысячами нарушителей правил перевозки детей. Разумеется, все они получили штрафы, согласно законодательству.

В Госавтоинспекции столицы напоминают, что безопасность ребенка целиком и полностью зависит от взрослых, так что пренебрегать ей категорически нельзя.

Согласно ПДД, перевозка детей с рождения до возраста в семь лет по закону может осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

Ребенок от семи до одиннадцати лет включительно должен перевозиться на заднем сидении в удерживающих устройствах или же с применением ремней безопасности на переднем сидении столько с помощью детских удерживающих устройств.

Штрафные санкции, которые применяются к водителям, занимающихся попустительством в отношении соблюдения безопасности перевозки детей, могут быть серьезными. Так, согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ штраф за такое нарушение составляет 3 тысячи рублей.

При этом должностным лицам придется раскошелиться уже на 25 тысяч рублей, а юридическим и вовсе на 100 тысяч рублей.