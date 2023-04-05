Кто и зачем заказал 2 тысячи электромосквичей?

«Москвич» может похвастаться вторым крупным заказом после того, как в прошлом году компания заключила договор с одним крупным российским холдингом. Теперь же с той же стороной подписан аналогичный контракт, однако на этот раз в него включены только электромобили «Москвич 3е».

Заказ рассчитан ровно на 2 тысячи электрических кроссоверов и, по словам пресс-службы «Москвича», это самый крупный заказ на электромобили в мире в 2023 году.

Покупкой автомобилей займется компания «Флот». Она предоставляет услуги такси и каршеринга под эгидой популярного российского гиганта — «Яндекс». Именно он в феврале 2023 года заказала 3 тысячи бензиновых кроссоверов «Москвич 3».

О том, что «Яндексу» придется искать нового поставщика автомобилей для своего сервиса каршеринга и такси стало известно еще в 2022 году, когда большинство зарубежных автопроизводителей объявили об уходе из России.

Компании необходимо около 50 тысяч автомобилей в год, и, по крайней мере, на данный момент новые Lada ей не подходят, поскольку в их оснащение не входит автоматическая трансмиссия.

Напомним, «Москвич 3е» комплектуется электромотором на 193 лошадиные силы, однако силовой агрегат способен демонстрировать такую мощность лишь на короткое время. Постоянная его отдача равна всего 68 лошадиным силам.

Стоит электрический кроссовер в розницу без применения госпрограмм 3 миллиона 500 тысяч рублей.