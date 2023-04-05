ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли китайского конкурента Tesla Model Y

В Россию привезли китайского конкурента Tesla Model Y

Его автопилот позволяет машине полностью брать на себя управление движением в определенных условиях

Текст: Алиса Шашкова
lip s11

Российский рынок продолжает пополняться марками и моделями, которые на нем раньше вряд ли бы появились. Подтверждением этому доводу служит появление в продаже китайского кроссовера Leapmotor C11. 

Единственное объявление о продаже Leapmotor C11 в РФ редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга крупнейших отечественных классифайдов. Машина находится в Москве и представляет собой автомобиль 2022 года выпуска. 

Автомобиль интересен тем, что фактически является конкурентом американского электрического «паркетника» Tesla Model Y. Главная «фишка» этого электрического вседорожника – наличие в его оснащении системы автономного управления третьего уровня (с возможностью расширения возможностей). Такие автопилоты на мировом рынке есть лишь у небольшого количества моделей.

leapmotor c11 1113664

Длина машины равна 4750 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1650 мм, а размер колесной базы составляет 2923 мм. В Китае Leapmotor C11 продают сразу в нескольких версиях – заднеприводной с одним электромотором на 272 лошадиные силы, а также полноприводной – с двумя электрическими двигателями, суммарная отдача которых равна 544 л.с.

В России представлен как раз второй вариант. Емкость его батареи – 90 кВт/ч, чего достаточно для того, чтобы проезжать на одном заряде до 600 километров (по циклу NEDC). 

122

Список оснащения этой модели включает в себя наличие сразу трех дисплеев на «торпедо» в салоне, систему адаптивного света, адаптивный «круиз», беспроводную зарядку для смартфонов, систему кругового обзора, а также систему подогрева и вентиляции передних сидений и многое другое. 

За автомобиль, выставленный на продажу в России, и, очевидно, ввезенный из Китая по параллельному импорту, просят 5 миллионов 250 тысяч рублей. 

Источник:Авто.ру

Интересное по теме:

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+