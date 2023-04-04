Новый седан «Москвич 6» оказался клоном JAC Sehol A5 Plus

В начале этого года компания «Москвич» подтвердила, что готовит для российского рынка сразу несколько новинок. Более того, тогда же были раскрыты их названия – «Москвич 5» и «Москвич 6». Предполагалось, что в первом случае речь идет о кроссовере, а во втором – о седане. Частично эта информация подтвердилась сегодня, когда на столичном предприятии (экс-завод Renault) журналистам впервые показали новую 4-дверку.

Как прогнозировали многие эксперты, «Москвич 6» оказался клоном китайского лифтбэка JAC Sehol A5 Plus.

Премьера этой модели в «Поднебесной» состоялась в конце 2021 года. В КНР этот седан продается с полуторалитровым «наддувным» мотором мощностью 150 лошадиных сил, агрегатированным 6-скоростной роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями. Кроме того, на родине у Sehol A5 Plus есть еще и электрическая версия.

Длина машины равна 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, а размер колесной базы составляет 2770 мм. Таким образом, седан немного крупнее своих одноклассников в лицах Skoda Octavia и Changan Uni-V.

С какими двигателями будут продавать «Москвич 6» пока неизвестно. Подробности обещают раскрыть в ближайшее время.

Что касается старта производства, то выпуск «шестерки» на заводе в Текстильщиках собираются начать во второй половине года. Тогда же автомобили начнут поступать в распоряжение дилеров. Цены на новинку «Москвич» раскроет ближе к середине этого лета.