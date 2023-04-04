Раскрыты главные автоновинки весны 2023 года

По итогам марта этого года на российском рынке появились сразу четыре новые модели. К маю их количество увеличится как минимум еще на две. Информации об этих автомобилях пока не так много, как хотелось бы, но, что интересно, уже известны цены.

Первым в России должен дебютировать внедорожник Tank 500 от концерна Great Wall. По своему формату автомобиль окажется близок к Toyota Land Cruiser 300, который, как известно, официально на российском рынке больше не представлен. Прием заказов на «пятисотку» стартует 12 апреля. Цены уже известны – от 3 миллионов 700 до 4 миллионов 50 тысяч рублей.

Длина Tank 500 составит 4878 мм, так что его сравнение с LC 300 не пустые слова. Дорожный просвет рамного внедорожника будет равен 224 мм, что позволит ему преодолевать брод глубиной до 800 мм.

Новая модель Tank получит под капот 3-литровый битурбированный мотор V6, выдающий 299 лошадиных сил. Связку ему составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Другая весенняя новинка авторынка России – седан Kaiyi E5 (на фото выше). Как пишет издание «За Рулем», новая китайская 4-дверка, производство которой налажено на заводе «Автотор» в Калининграде, будет продаваться с полуторалитровым турбомотором на 147 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии модели выступит как МКПП, так и вариатор. Автомобиль оценили в 1 миллион 970 тысяч рублей, но со временем обещают выпустить и версии подешевле.

Что касается других моделей компании Kaiyi, то они появятся на российском рынке ближе к маю. Речь идет о кроссоверах X3 и X3 Pro, представляющих собой аналоги переднеприводных «паркетников» Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro.

Точные сроки их старта продаж пока не раскрываются, поскольку обе модели сейчас проходят процедуру сертификации, которая может занять определенное время.