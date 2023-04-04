За это водителей ждет штраф 3000 рублей. И могут забрать авто

В большинстве регионов России снега уже нет, но зимние привычки некоторых водителей, которые считают, что слившиеся из-за снежного покрова по уровню с дорогой тротуары, можно использовать как парковочное место, никуда не делись. На них и будут нацелены новые рейды ГИБДД.

С апреля дорожная полиция будет более пристально следить за автомобилистами, которые оставляют свои машины на тротуарах. Причем штраф получат даже те, кто допускает заезд на них только одним колесом.

Наказание для нарушителей этого правила ПДД – административное дело по части 3 статьи 12.10 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре).

Штраф для водителя составит 1 тысячу рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма окажется в несколько раз выше – 3 тысячи рублей (п. 6 ст. 12.19 КоАП).

Но только денежным наказанием водитель может не отделаться. Оставленное на тротуаре авто практически наверняка будет эвакуировано на штрафстоянку.

В таком случае помимо штрафа водителя ждет еще и потеря определенной части средств, которые придется выложить за оплату работы эвакуатора, а также хранение транспортного средства.