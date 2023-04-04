Manhart доработал кроссовер Cupra: почти 500 л.с. и 630 Нм

В конце 2021 года компания Cupra выпустила «топовую» версию своего кроссовера Cupra Formentor с индексом VZ5. Это была «заряженная» модификация модели комплектовалась 2,5-литровым мотором TSI на 390 лошадиных сил и 480 Нм. Впрочем, этот же мотор устанавливается в том числе и на Audi, где выдает 400 л.с. В немецком ателье Manhart решили устранить эту несправедливость и даже пошли дальше.

Тюнеры представили новый проект под названием Cupra CP500, в котором компании удалось довести мощность машины до максимально возможной планки, а также добавить испанскому кроссоверу внешней спортивности.

Внешне автомобиль отличается от простого Cupra Formentor VZ5 наличием черно-бронзовых деталей на кузове, а также колёсных дисков MANHART Concave One, обутых в спортивные покрышки размерностью 255/35ZR20. Они обладают пятью двойными спицами и матово-черной отделкой с золотым ободком.

Добиться увеличения мощности до 490 лошадиных сил и 630 Нм специалистам ателье удалось благодаря установке на автомобиль блока управления MANHART MHtronik и интеркулера от компании Wagner.

Дополнила общую картину новая выхлопная система из нержавеющей стали с клапанным управлением.

Тормозную систему кроссовера немцы решили не трогать, но отметили, что с ней могут поработать в зависимости от предпочтений клиента. Однако подвеска автомобиля все же подверглась изменениям.

Так, к примеру Cupra Formentor VZ5 получил занижающие клиренс пружины фирмы H&R, что сократило дорожный просвет спереди на 35 мм и 30 мм сзади.