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Посмотрите на гибрид ГАЗ М-20 «Победа» и Toyota Crown на 1000 «сил»

Его продают почти за 4 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Как известно, российские гаражные мастера способны на многое. Очередное подтверждение этого факта появилось на одном популярном российском классифайде.

Речь идет об объявлении, в котором продают уникальный автомобиль, представляющий собой гибрид советского ГАЗ М-20 «Победа» и японской модели от компании Toyota.

Автор проекта неизвестен, но за машину, заявленная мощность которой составляет 1000 лошадиных сил, собираются выручить 3 миллиона 990 тысяч рублей.

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Согласно описанию к объявлению, от «ГАЗ» в этом автомобиле только кузов образца 1957 года. Его установили на раму Toyota Crown JZS141 с мотором 2JZ-GTE, который пережил процедуру глубокой модернизации. Проведенные работы с двигателем позволили «снять» с него 1000 л.с.

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В список оснащения такой «Победы» вошли: антиблокировочная система, спортивная подвеска, система Start-Stop, электронная «приборка», электропривод всех сидений, а также электростеклоподъемники на всех окнах и акустическая система фирмы Audison.

Источник:Авито
Фото:Авито

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