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Это самый странный Fiat 500 из когда-либо созданных: фото

Мусорный Fiat 500. Такого вы еще точно не видели

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобиль, фотографии которого совсем недавно появились в Сети, безусловно претендует на звание «Самая странная машина года». Впрочем, он также вполне может получить награду в категории «самый странный Fiat 500 из когда-либо увидевших свет». 

Снимок итальянского хэтчбека опубликовали в соцсетях около недели назад, но популярным он стал только сейчас. И если вы думаете, что это была банальная первоапрельская шутка, то ошибаетесь.

Информации о том, кому принадлежит этот Fiat и кто его создал, нет. Но, скорее всего, машина была спроектирована в рекламных целях для одной из голландских компаний, занимающихся сбором мусора или подобными вещами в этой отрасли. 

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В основе проекта лежит электрический Fiat 500e, пользующийся дикой популярностью в Европе. Автомобиль занимает третье место по продажам в «Старом Свете» в EV-сегменте после Tesla Model Y и Tesla Model 3. 3-дверка комплектуется электромотором на 95 лошадиных сил и батареей на 23,7 кВт/ч. Самые дорогие 500е предлагаются со 113-сильным электрическим двигателем и аккумулятором емкостью 42 кВт/ч.

Судя по единственной фотографии, утекшей в Сеть, конкретно в этом «Фиате» сознательно отказались от багажника, чтобы высвободить пространство для мусорного бака, который врезали точно по контуру проема. Образовавшийся стык между инородной конструкцией и кузовом заполнили резиновой прокладкой. 

Более того, авторам проекта удалось сохранить даже подсветку номерного знака, которая, согласно закону, должна обязательно находиться прямо над госномером. 

Источник:Dumpert.nl

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