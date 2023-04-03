В Сети показали, как может измениться кроссовер Hyundai Tucson с обновлением

Кроссовер Hyundai Tucson впервые увидел свет в 2004 году. С тех пор автомобиль пережил несколько серьезных модернизаций, расположившись в модельном ряду корейской марки между компактными «паркетниками» Kona и Creta, а также более крупным Santa Fe.

Четвертая генерация вседорожника дебютировала в 2020 году, а это значит, что уже не сильно вдалеке для автомобиля маячит плановый рестайлинг. Как изменится с ним корейский бестселлер решили показать независимые дизайнеры с канала «Halo oto».

Компьютерная визуализации возможных перемен в дизайне Tucson, подготовленная автомобильными художниками, намекает на серьезную переделку передней части машины.

Судя по рендерам, реформенный «Туссан» обзаведется «передком», выполненным с оглядкой на большой вседорожник Palisade.

Кроссоверу достанется новая радиаторная решетка, модернизированная раздельная головная оптика, а также измененный передний бампер.

Как сильно изменится техническая часть автомобиля пока остается только догадываться. Премьера обновленного Hyundai Tucson может состояться в 2024 году.