Российский Elecar выпустил крохотный, но 6-местный электрокар 5E-TIGABRO

Отечественный производитель «Тигабро Эко» объявил о том, что выпустил первый экземпляр нового ультракомпактного, но при этом вместительного электромобиля TIGABRO GT-B. Машина сошла с конвейера предприятия в Каменск-Шахтинском (Ростовская область).

Автомобиль обладает запасом хода на одном заряде до 120 километров и способен заряжаться от стационарной сети 220В за 8 часов.

В марте субкомпактный российский электромобиль выехал на первые тестовые испытания, которые успешно завершились в апреле.

По словам производителя этой модели, машина предназначена для использования на закрытых территориях, таких как парки, гостиничные комплексы, а также коттеджные поселки, набережные, объекты спортивной инфраструктуры и так далее. При этом автомобиль сертифицирован для эксплуатации и на дорогах общего пользования, так что при желании его можно поставить на учет в ГИБДД.

В основе модели лежит Elecar 5E-TIGABRO 4+2, но новинка отличается от своего предшественника тем, что на 100 процентов состоит из российских комплектующих. Для того, чтобы сделать электрокар максимально отечественным, ему заменили электромотор, редуктор и тяговую батарею. Их компания получает от российских партнеров. Впрочем, каркас, детали подвески, пластиковые элементы кузова Elecar делает самостоятельно.

Приводит в движение новинку электрический двигатель на 10 кВт, работающий в паре с аккумулятором емкостью 116 А/ч. Снаряженная масса машины равна 750 килограммам.

Цены и комплектации новинки Elecar автопроизводитель обещает раскрыть ближе к ее старту продаж, запланированному на апрель 2023 года.