Другой Harrier готовится к обновлению: дизайн срисуют с электрокроссовера

5-местный кроссовер Harrier, но не компании Toyota, а индийской Tata Motors, дебютировал в 2019 году. Это был SUV длиной в 4598 мм, построенный на модульной архитектуре OMEGA Arc (удешевленная версия «тележки» D8 от Land Rover).

С премьеры модели прошло уже четыре года, за которые автомобиль успели обновить дважды. А теперь его ждет уже третий по счету рестайлинг.

Как пишут индийские СМИ, среднеразмерный вседорожник с плановой модернизацией заметно изменится внешне, позаимствовав множество дизайнерских решений у представленного в начале года своего электрического аналога – Harrier EV. Кроме того, кроссоверу достанется новый бензиновый двигатель.

Tata Harrier EV

Им должен оказаться полуторалитровый мотор TGDi, выдающий 170 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Он считается самым передовым на сегодняшний день в линейке Tata Motors, и именно этот силовой агрегат в перспективе будет устанавливаться на новую модель Tata Curvv, а также реформенный Tata Safari.

В качестве альтернативы для обновленного Harrier выступит 2-литровый турбодизель на 168 л.с. (350 Нм), использующийся сейчас в 7-местном Tata Safari. Связку ему составит как 6-скоростная механическая, так и 6-диапазонная автоматическая трансмиссии.

Автомобиль сохранит «внедорожную» систему Terrain Response, которая сейчас есть и у актуального кросса. Режимов на выбор, как и раньше, будет три – Normal, Wet и Rough.