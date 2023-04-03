BYD поставляет электромобили в 2,4 раза быстрее Tesla

Китайская автомобильная марка BYD (Build Your Dreams) готовится лишить Tesla короны как самого популярного автопроизводителя в мире, выпускающего электрокары. Новый отчет компании для инвесторов раскрыл ряд интересных и неожиданных цифр, связанных с ростом популярности электромобилей «поднебесного» автогиганта.

По итогам первого квартала 2023 года BYD удалось поставлять свои электрические автомобили на мировой рынок в 2,4 раза быстрее, чем это делает Tesla.

Только в марте китайская компания экспортировала более 206 тысяч электрифицированных легковушек, что на 98% выше, чем было годом ранее. Из них 102 тысячи 670 машин были полностью «батарейными», тогда как остальная часть пришла на подзаряжаемые гибриды.

Суммарно за весь квартал поставки «электричек» BYD составили более 260 тысяч машин, тогда как на гибриды пришлось еще 283 тысячи 270 автомобилей.

Что касается Tesla, то она недавно отчиталась об увеличении экспорта своих автомобилей на 36%, отгрузив на мировой рынок 422 тысячи 875 электрокаров.

Разумеется, американский автопроизводитель все еще остается лидером по этому показателю, но если брать результаты первого квартала 2023 года, то компания уступает в темпах поставок BYD более, чем в 2 раза.