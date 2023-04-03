ДомойАвтоновости сегодняГИБДД и камеры массово штрафуют водителей за это нарушение: квитанции приходят пачками

ГИБДД и камеры массово штрафуют водителей за это нарушение: квитанции приходят пачками

Такое поведение отвлекает водителя от управления транспортным средством и подвергает опасности как его, так и окружающих

Текст: Алексей Шмидт
1 hand touching on phone mobile white screen in car

Это нарушение правил дорожного движения является одним из самых частных и, пожалуй, одним из самых опасных. Все это приводит к тому, что дорожная полиция вынуждена периодически проводить профилактические рейды, объясняя водителям, что так делать нельзя. 

Но даже если избежать штрафа от сотрудника ГИБДД, то можно нарваться на комплексы фото-видеофиксации, которые вряд ли позволят автомобилисту уехать с одним лишь предупреждением. 

Российские водители стали все чаще получать злополучные письма о необходимости оплатить штраф за нарушение правил пользования телефоном. Причем наказывают их не только за то, что дорожная полиция или камеры фото-видеофиксации замечают приложенный телефон к их уху, но и за наличие его в руках перед собой, когда водитель пишет смс, записывает аудиосообщение или даже проверяет навигатор.

Как отмечают эксперты, в такие моменты все внимание находящегося за рулем уходит на телефон, что увеличивает риск возникновения ДТП в 6–10 раз. 

Согласно статье 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства), размер штрафа в этом случае составляет 1 тысячу 500 рублей. 

В качестве единственного способа вести разговор по телефону во время движения и не нарваться на наказание в ГИБДД называют использование в автомобиле системы Hands free (так называемые «Свободные руки» или «Громкая связь»).

Источник:Telegram

Интересное по теме:

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+