ГИБДД и камеры массово штрафуют водителей за это нарушение: квитанции приходят пачками

Это нарушение правил дорожного движения является одним из самых частных и, пожалуй, одним из самых опасных. Все это приводит к тому, что дорожная полиция вынуждена периодически проводить профилактические рейды, объясняя водителям, что так делать нельзя.

Но даже если избежать штрафа от сотрудника ГИБДД, то можно нарваться на комплексы фото-видеофиксации, которые вряд ли позволят автомобилисту уехать с одним лишь предупреждением.

Российские водители стали все чаще получать злополучные письма о необходимости оплатить штраф за нарушение правил пользования телефоном. Причем наказывают их не только за то, что дорожная полиция или камеры фото-видеофиксации замечают приложенный телефон к их уху, но и за наличие его в руках перед собой, когда водитель пишет смс, записывает аудиосообщение или даже проверяет навигатор.

Как отмечают эксперты, в такие моменты все внимание находящегося за рулем уходит на телефон, что увеличивает риск возникновения ДТП в 6–10 раз.

Согласно статье 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства), размер штрафа в этом случае составляет 1 тысячу 500 рублей.

В качестве единственного способа вести разговор по телефону во время движения и не нарваться на наказание в ГИБДД называют использование в автомобиле системы Hands free (так называемые «Свободные руки» или «Громкая связь»).