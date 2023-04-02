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Новый Renault Duster будет 7-местным: подробности

Популярный кроссовер Renault обзаведется вместительной версией

Текст: Алексей Шмидт
recreacion dacia duster 2024

Компания Renault активно работает над третьей генерацией своего бестселлера Duster, который на большинстве рынков представлен под маркой Dacia. Недавно в Сети появились очередные шпионские фотографии этой новинки, на которых автомобиль был запечатлен в плотном камуфляже. А теперь выяснилось, что готовящийся сменить поколение кроссовер получит, в том числе, и более вместительную версию.

По информации индийских журналистов, где «Дастеры» всего продавали под брендом Renault, будущая генерация этой модели будет предложена как в 5-местном, так и 7-местном варианте компоновки салона. 

Судя по шпионским фотографиям, опубликованным в Сети, дизайн кроссовера окажется вдохновлен концептом Dacia Bigster образца 2021 года, а в основу новинки ляжет модульная платформа CMF-B.  

Предполагается, что пяти- и семиместная версии будут иметь визуальные отличия между друг другом. При этом последняя окажется крупнее с точки зрения габаритов, чтобы вместить внутри сидения третьего ряда. Кроме того, у каждой из них будут собственные конкуренты.

5-местному кроссоверу предстоит соперничать с со своими прежними оппонентами в лице: Hyundai Creta, Kia Seltos, VW Taigun, Skoda Kushaq и другими, тогда как трёхрядный «паркетник» бросит вызов аналогичным по формату Hyundai Alcazar (на некоторых рынках Grand Creta), а также Tata Safari, MG Hector Plus и Mahindra XUV700.

Официальная премьера нового Renault Duster должна состояться в конце этого – начале следующего года. В продажу автомобиль поступит не раньше 2024-го. 

Источник:Autocar India

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