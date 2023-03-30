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Полностью новый Duster показали на первых шпионских фото

Новое поколение популярного румынского кроссовера представят в конце этого – начале следующего года

Текст: Алексей Шмидт

Компания Dacia приступила к ходовым испытаниям нового поколения кроссовера Duster. Тестовый прототип «паркетника», облаченный в камуфляжную пленку, был замечен в ходе обкатки на дорогах Испании. 

Duster 2024 будет считаться полностью новым поколением, а не рестайлингом модели, так что в его экстерьере, интерьере и технической части должны произойти существенные перемены.

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Даже с учетом тотальной маскировки на опубликованных в Сети фотографиях можно заметить, что будущую генерацию «Дастер» ожидают разительные изменения в передней части кузова. Сквозь камуфляж проглядываются узкие фары со встроенными дневными ходовыми огнями, обрамляющими радиаторную решетку с логотипом марки посередине. Ниже расположатся вентиляционные отверстия и центральный воздухозаборник. 

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Пропорции машины должны стать более квадратными, тогда как профиль выглядит плюс-минус таким же, как сейчас (за исключением дверных ручек и, вероятно, новых линий, которые могут быть скрыты под пленкой). 

Что касается кормы кроссовера, то в этой части можно ожидать появления других фонарей, а также задней двери и более аккуратного бампера, плюс встроенного в спойлер третьего стоп-сигнала. 

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На определенных ракурсах создается впечатление, что колесная база прототипа несколько отличается от актуального Duster увеличенными размерами. Если это окажется действительно так, то вся прибавка достанется пассажирам на заднем ряду. 

В салоне новой генерации популярной модели Dacia ожидается появление новой информационно-развлекательной системы с портретно-ориентированным дисплеем, а также более качественных материалов отделки.

По последним слухам, полностью новый Duster будет построен на современной платформе CMF-B, что позволит сделать кроссовер совместимым с большим количеством новых силовых установок альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. 

Премьера нового Duster ожидается в конце 2023 – начале 2024 года. В продажу автомобиль поступит не раньше середины следующего года. 

Фото:https://www.autoevolution.com/news/new-dacia-duster-looks-bigster-in-first-spy-shots-212653.html

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