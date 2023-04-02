Ателье Manhart доработало дизельный кроссовер BMW X5: он стал гораздо мощнее

Немецкое тюнинг-ателье Manhart славится тем, что в большинстве своих работ использует местные автомобили, такие как Mercedes-Benz, Audi и BMW. На этот раз на процедуру модернизации отправился кроссовер баварского бренда – X5. Автомобиль, оснащенный дизельным мотором, заметно прибавил в производительности, а также стал выглядеть круче, чем его простая версия.

Несмотря на то, что эти тюнеры чаще всего используют собственный нейминг для моделей, которые прошли через их руки, на этот раз от этой практики было решено отказаться. Автомобиль сохранил стандартное название BMW X5 M50d, к которому просто добавили приставку Manhart.

С точки зрения внешности модернизированный «Икс 5» отличается от оригинала наличием обвеса от Larte Design, выполненного из неокрашенного углеволокна, а также 23-дюймовых колесных дисков специального дизайна, обутых в шины Continental SportContact 7.

В интерьере машины специалисты немецкого тюнинг-ателье добавили элементы декора, выполненные из карбона, а также заменили стандартные коврики на собственные с вышитыми логотипами Manhart.

Но основные перемены произошли не с экстерьером и интерьером X5, а с его производительностью. Тюнерам удалось увеличить отдачу стандартного 3-литрового дизельного мотора со стандартных 400 лошадиных сил и 760 Нм до 465 «сил» и 870 Нм. Добиться этого они смогли за счет установки нового блока управления MHtronik.

Во сколько обошелся весь комплект доработок BMW X5 клиенту Manhart в ателье решили не рассказывать, но можно предположить, что сумма оказалась впечатляющей.