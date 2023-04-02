MG выпустит конкурента Dacia Spring: это будет дешевый электрический SUV с полным приводом

Британская автомобильная марка MG уже давно принадлежит китайскому концерну SAIC и благодаря поддержке материнской компании активно расширяет модельную линейку. Очередным пополнением в ней должен оказаться доступный электрический кроссовер, который бросит вызов на европейском рынке компактной Dacia Spring. Автомобиль получит дизайн в стиле Baojun Yep и будет стоить около 15 тысяч евро (1 миллион 280 тысяч рублей).

Недавней новинкой MG в сегменте электромобилей стал ситикар Comet, который вскоре поступит в продажу на некоторых рынках, в том числе индийском. Запас хода этой модели составит 300 километров и именно она была выбрана в качестве базы для создания нового «батарейного» SUV.

В основу кроссовера ляжет та же модульная архитектура GSEV (Global Small Electric Vehicle), которая использовалась при разработке Comet. В перспективе ее задействуют и для других электрических моделей MG.

Предполагается, что длина нового «батарейного» кроссовера компании составит около трех метров, а его кузов окажется 3-дверным.

Внешний облик машины будет вдохновлен вседорожником (на фото ниже) Baojun Yep (марка Baojun также входит в состав SAIC).

Что касается информации об электрической силовой установке модели, то в зарубежной прессе пишут о двух электромоторах (по одному на каждую из осей), которые будут обеспечивать кроссоверу систему полного привода. Суммарная их отдача составит 74 кВт или 101 лошадиную силу.

Сведений о емкости тяговой батареи новинки пока нет, но существует вероятность, что новинка MG позаимствует аккумулятор на 17,3 кВт/ч у соплатформенной модели Comet.

Запуск автомобиля, название для которого еще не придумано, состоится в 2025 году.