Новый внедорожник Tank 400 показали на первых фото. Уже известно сколько он будет стоить

Компания Tank уже начала прием заказов на внедорожник с индексом «300» на российском рынке, но параллельно с этим готовится к премьере в Китае его «старшего» брата, который получит название Tank 400. Одному из «поднебесных» блогеров удалось впервые запечатлеть новинку. Причем сразу в производственном цеху, где, судя по всему, пока изготовлен только демонстрационный вариант автомобиля.

Как и в случае со своим родственником Tank 300 и Tank 500 новый внедорожник марки, принадлежащей концерну Great Wall, получит рамную конструкцию. Длина машины должна составить около 4,8-метров, а колесная база оказаться на 10 см длиннее «трехсотки».

В остальном же Tank 300 и Tank 400 окажутся практически одинаковыми автомобилями. Оба получат независимую подвеску спереди и неразрезной мост сзади.

Что касается двигателя, то в качестве него должен выступить 2-литровый бензиновый «наддувный» мотор, расположенный продольно. Каким окажется его мощность пока неизвестно, но в качестве трансмиссии в случае с ним выступит автоматическая коробка передач.

Несмотря на то, что автомобиль еще даже полноценно не встал на конвейер, китайские СМИ уже начали предполагать, сколько он будет стоить. По мнению журналистов, за Tank 400 будут просить около 200 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это примерно 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Официальная премьера новой модели бренда Tank, который недавно официально вышел на российский рынок, состоится в середине апреля на автосалоне в Шанхае.