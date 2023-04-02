В Россию привезли аналог Lada Vesta SW Cross

Параллельный импорт позволил наводнить российский рынок многими автомобилями, которых раньше в продаже у нас практически наверняка бы не появилось. Одной из таких машин оказался китайский универсал от компании Dongfeng, который по своему формату очень похож на отечественный Lada Vesta SW Cross.

Речь идет о модели Dongfeng Aeolus Yixuan GS. Объявления о продаже таких автомобилей редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга крупнейших классифайдов страны.

Длина машины составляет 4610 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1600 мм, а размер колесной базы равен 2680 мм.

Для сравнения, габариты его главного оппонента на российском рынке – Lada Vesta SW Cross – 4424/1785/1532 мм и 2635 мм соответственно. Так что российский универсал немного компактнее своего китайского аналога.

Автомобили ввозят из Китая через порт во Владивостоке. Все машины имеют одинаковое оснащение – 1,5-литровый бензиновый двигатель, выдающий 143 лошадиные силы, а также минимальный пробег (около 60 километров). Связку мотору составляет автоматическая коробка передач.

Что касается цен, то дилеры предлагают привезти китайский универсал примерно за 1 миллион 900 тысяч рублей. Примерно эти же деньги на старте продаж в прошлом году просили за универсалы Lada Vesta SW Cross в версии NG (обновленная модель).