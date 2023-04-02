Без этого в автомобиле водителей-новичков ждет штраф в 500 рублей: в ГИБДД напомнили малоизвестное правило

Постановление о необходимости обозначения водителей-новичков в общем потоке вступило в силу еще в марте 2009 года и действует до сих пор. Оно было инициировано для того, чтобы все участники движения чувствовали себя «спокойнее и увереннее». Впрочем, многие начинающие автомобилисты игнорируют это правило, либо считают, что делать это необязательно. И могут поплатиться штрафом.

О том, чем рискуют малоопытные водители, стаж которых составляет менее 2 лет, рассказали в Госавтоинспекции Самарской области.

По словам представителей ГИБДД, на транспортном средстве, которым управляет водитель-новичок должен быть установлен опознавательный знак «Начинающий водитель». Он представляет собой табличку или наклейку в виде квадрата желтого цвета размером 15×15 см и изображением восклицательного знака высотой не менее 11 см.

Штраф за отсутствие обозначения «Начинающий водитель» на автомобиле водителя-новичка, согласно статье 12.5 части 1 КоАП РФ, составляет 500 рублей (его можно оплатить со скидкой в 50%).

При этом нарушением будет являться не только отсутствие самого знака на автомобиле, но и использование таблички или наклейки, не соответствующего заявленным в законе размерам (будет слишком большой, либо слишком маленькой).