«АвтоВАЗ» не хочет собирать Renault Logan 1 поколения 

В конце лета прошлого года журнал «Khodro Bank» сообщал о том, что между Ираном и Россией планируются переговоры относительно производства автомобиля Renault Logan первого поколения на одном из заводов в РФ. В ближневосточной стране эта модель должна была появиться под именем Saipa P90, но проект до сих пор находится в подвешенном состоянии.

Учитывая, что совсем недавно в России выпускались автомобили Renault, возобновить выпуск Logan 1 поколения в импортозамещенном виде вряд ли бы оказалось сложной задачей, однако, похоже, «АвтоВАЗ» в этом совсем не заинтересован.

Несмотря на то, что в ближайшее время должна состояться встреча президента крупнейшего российского автогиганта Максима Соколова с послом Ирана, пресс-служба компании уверена, что переговоры относительно запуска «первого Логана» в производство в РФ вестись на ней не будут.

«Речь совершенно точно не идет и не будет идти о бывших проектах и автомобилях компании Renault на АвтоВАЗе», – отметили представители PR-отдела российской компании.

Напомним, первая генерация Renault Logan выпускалась в Иране под маркой Saipa в период с 2007 по 2018 год и носила название Tondar 90 (на фото ниже).

Из-за санкций в 2020 году ее производство пришлось свернуть. Но примерно тогда же был анонсирован новый проект на базе той же модели со значительно доработанной внешностью и рядом технических ухищрений, включая использование пятиступенчатой МКПП 5F18, являющейся нелицензионной копией механической трансмиссии Renault JHQ.