До России доехал недорогой аналог Mercedes-Benz Gelandewagen из Китая

С остановкой поставок в Россию автомобилей Mercedes-Benz цены на модели этой марки в стране сильно выросли. Особенно это заметно оказалось на примере культового внедорожника G-Class, который из-за затрат на его параллельный импорт подорожал чуть ли ни в два раза.

Впрочем, с недавних пор у россиян появилась возможность приобрести аналог этой модели по относительно невысокой стоимости. Но он родом не из Германии, а из Китая.

Как минимум несколько объявлений о продаже модели BAIC BJ80 редакция Daily-Motor.Ru обнаружила на крупнейших классифайдах страны.

Единственное, что роднит этот внедорожник с дорогим немецким вездеходом, это брутальный внешний облик. Впрочем, радиаторная решетка, лишенная трёхлучевой звезды, компактное окно багажного отсека и задние фонари вертикальной формы сразу выдают в нем китайский автомобиль.

Большинство предложений от дилеров, готовых привезти BJ80 из «Поднебесной» под заказ, касается версии этой модели с базовым 2,3-литровым «наддувным» мотором мощностью 250 лошадиных сил. Привод – полный с понижающей передачей». В качестве трансмиссии в этом внедорожнике используется 6-диапазонный «автомат».

С места до первой «сотни» китайский аналог Mercedes-Benz Gelandewagen разгоняется за 7,5-8,5-секунды, расходуя на преодоление 100 километров в среднем чуть более 10 литров топлива.

Стоят такие внедорожники хоть и недешево, но их цена заметно ниже, чем в случае с оригинальным G-Class. За машины с 250-сильным мотором просят 4 миллиона 950 тысяч рублей, тогда как самые «мощные». BJ80 с 280-сильным двигателем оценены в 5 миллионов 100 тысяч рублей.

Для сравнения, цена Mercedes-Benz G-Class в России сейчас составляет около 20 миллионов рублей.