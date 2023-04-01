Гибридный кроссовер и рамный внедорожник: названы главные автоновинки апреля в России

С уходом из России большинства зарубежных автогигантов количество автомобильных премьер в стране резко сократилось. В качестве новинок сейчас можно рассматривать только появление на рынке китайских моделей. Редакция Daily-Motor.Ru назвала главные премьеры, которые состоятся в РФ в апреле. Сразу отметим, их будет немного, но каждая по своему стоит того.

Chery Tiggo 8 Pro e+

Первой новой моделью, которая появится в продаже в России, является кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+. Это гибридная версия уже продающегося у нас Tiggo 8 Pro. Для машины положен полуторалитровый турбомотор на 156 л.с. с индексом E4T15C, работающий в связке с двумя электрическими двигателями и 3-скоростной коробкой передач DHT. Суммарная отдача такой установки составляет 326 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент равен 565 Нм.

Комплектации и цены Tiggo 8 Pro e+ импортер пока не называет, но фокус-группа, состоящая из владельцев гибридных автомобилей, недавно оценила его дороже 7 миллионов рублей.

Tank 500

Еще один китайский автопроизводитель, который в апреле представит на рынке свою новую модель, является компания Tank. Марка входит в состав концерна Great Wall и уже продает у нас внедорожник с индексом «300». Во втором месяце весны к нему должен присоединиться более крупный вездеход под названием «500».

Прием заказов на автомобиль обещают открыть уже 12 апреля. Внедорожник, по габаритам располагающийся между Toyota Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300, получит в России 3-литровый бензиновый твин-турбо V6, агрегатированный 48-вольтовым стартер-генератором. Его мощность составит 299 лошадиных сил, а крутящий момент будет равен 500 Нм.

В качестве трансмиссии выступит 9-скоростной «автомат» и система полного привода с множеством внедорожных атрибутов, таких как демультипликатор, блокировка заднего межколесного дифференциала и многое другое.

Цена Tank 500 для России уже объявлена. За китайский рамный внедорожник будут просить от 5 миллионов 990 тысяч рублей.