ГИБДД начала штрафовать водителей на 5 тысяч рублей по соцсетям

О том, что Госавтоинспекция РФ активно мониторит соцсети, стало известно еще несколько лет назад, когда водителям неожиданно начали приходить штрафы за нарушения, которые, казалось бы, им удавалось до этого скрывать от дорожных камер и сотрудников полиции. Об одном из таких инцидентов, который к наказанию водителя на сумму в 5 тысяч рублей рассказали сотрудники ГИБДД Тюменской области.

Согласно информации, раскрытой региональными инспекторами, в ходе регулярного мониторинга соцсетей ими был обнаружен видеоролик, в котором 33-летний водитель кроссовера Mazda CX-5 белого цвета допустил выезд на встречную полосу движения.

Это оказалось первым грубым нарушением ПДД с его стороны и мужчина поплатился за него штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, выезд на встречную полосу движения является грубым нарушением правил дорожного движения и может караться в России не только штрафом, но и лишением водительских прав (статья 12.15 КоАП).

Денежное наказание накладывается на водителя, как правило, только в случае фиксации выезда машины на «встречку» камерами, однако если это заметит сотрудник ГИБДД, то он имеет право запросить для нарушителя и более строгие санкции вплоть до лишения прав на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Причем в некоторых случаях водителю за выезд на встречную полосу может грозить даже уголовная ответственность, но лишь тогда, когда он попался за эти нарушения уже лишенным прав.