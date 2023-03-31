Этот штраф грозит каждому водителю: ГИБДД уже ловит нарушителей

Все мы привыкли к тому, что большинство водителей опасается самых серьезных нарушений ПДД, таких как проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу или пересечение двойной сплошной линии разметки. Поэтому использование за рулем мобильного телефона в их число не входит. Однако именно оно считается одним из самых опасных, поскольку часто приводит к серьезным ДТП.

Согласно статистике ГИБДД, более половины водителей согласны с тем, что использование телефона во время управления транспортным средством занятие очень рискованное.

Впрочем, даже это обстоятельство не останавливает их от того, чтобы продолжать это делать на постоянной основе.

ВЦИОМ подтверждает злополучную статистику и отмечает, что 62% опрошенных позволяют себе разговаривать по телефону за рулем, 31 процент набирает во время движения сообщения, а 13 процентов респондентов и вовсе сидят в соцсетях.

Все это приводит к тому, что сотрудники Госавтоинспекции вынуждены все чаще прибегать к рейдам с целью выявления нарушителей, штрафуя их на сумму в 1 тысячу 500 рублей по статье 12.36.1 КоАП РФ (Нарушение правил пользования телефонов водителем транспортного средства).

Такое наказание грозит абсолютно всем водителям, которые используют телефон во время езды без гарнитуры Hands Free или системы громкой связи в автомобиле.