В Россию начали ввозить японский аналог Lada Largus. Он тоже может быть 7-местным

Этот 7-местный компактвэн близок по формату к отечественному бестселлеру Lada Largus. Впрочем, в России официально он никогда не продавался – машина является прерогативой Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее выпускают в Индии и Индонезии, но с недавних пор также предлагают в Латинской Америке и даже Африке. А теперь ввозить такой автомобиль начали и на наш рынок.

Речь идет о параллельном импорте и модели Suzuki Ertiga. Несколько десятков объявлений о продаже таких машин в России обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга крупнейших отечественных классифайдов.

Длина Suzuki Ertiga равна 4395 мм, а размер колесной базы составляет 2740 мм. Таким образом, японский компактвэн заметно компактнее «Ларгуса», у которого эти показатели равны 4470 мм и 2905 мм соответственно.

Плюсом «японца» является его клиренс, составляющий уже в базовой комплектации 185 мм, тогда как в случае с Lada этот показатель начинается с отметки в 172 мм.

Большинство предложений касается машин 2022 года без пробега, которые дилер готов привезти по предзаказу.

Стоят они от 2 миллионов до 2 миллионов 80 тысяч рублей и отличаются только комплектациями, тогда как «техника» в них одинакова – проверенный временем 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор K15 на 105 лошадиных сил, работающий в паре с надежной 4-скоростной классической автоматической коробкой передач и системой переднего привода.