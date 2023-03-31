Ультра-роскошный внедорожник Toyota Century: раскрыты новые подробности

Компания Toyota запланировала на 2023 год сразу несколько премьер в сегменте SUV, включая возрождение Land Cruiser 70, появление новой генерации Land Cruiser Prado, а также кроссовера Crown Sport. Но особняком в этом списке стоит полностью новый люксовый внедорожник, который, по слухам, получит название Century. Что это будет за машина рассказали журналисты японской прессы.

Первые подробности о том, что Toyota готовит премиальный внедорожник, который будет конкурировать с Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, появились еще в декабре 2022 года. На конец марта 2023 года японским СМИ удалось плюс-минус выяснить, как будет выглядеть новинка, а также выведать каким может быть ее оснащение.

Судя по рендерным изображениям, Toyota Century во внедорожном кузове получит брутальный, но при этом строгий внешний облик с массивной хромированной радиаторной решеткой и двухуровневой оптикой.

Издание «Best Car» утверждает, что в основе модели будет лежать североамериканский вариант кроссовера Highlander, который лишат третьего ряда сидений и увеличат колесную базу с 2788 до 3000 мм.

Предполагаемые габариты нового внедорожника «Тойота»: 5200 мм – в длину, 1950 мм – в ширину и 1750 мм в высоту.

Каким двигателем собираются комплектовать внедорожник Century пока неизвестно, но одноименный седан Toyota оснащается 5-литровым V8, выдающим 381 лошадиную силу.

Предварительная цена новинки уже известна – около 15 миллионов иен или 8 миллионов 750 тысяч рублей. В продажу внедорожник Toyota Century должен поступить этой осенью . Причем представлен он будет не только на родном для себя японском, но и мировом рынке.