В России продают идеальный ГАЗ-13 «Чайка»

Появление в продаже на российском вторичном рынке легендарной модели ГАЗ-13 «Чайка» не является редким событием, однако то состояние, в котором предлагают приобрести конкретно этот автомобиль, вызывает восторг.

Выставленный на одном из крупнейших классифайдов страны советский седан пережил полную процедуру реставрации, попутно сменив цвет (с черного на бело-коричневый).

Продавец отмечает, что машина находится на ходу, а также оснащена новым двигателем. Это 5,5-литровый бензиновый мотор мощностью 195 лошадиных сил, агрегатированный автоматической коробкой передач.

Автомобиль находится в Москве и, как заявляет его нынешний владелец, имеет состояние близкое к идеальному.

В объявлении говорится следующее: «Одна из «Чаек» Туполева. После реставрации с полной разборкой, лужением, покраской. По ПТС чёрная, цвет бело-коричневый с отметкой в ПТС, на учёте.

На полном ходу, новый двигатель, состояние близкое к идеальному, полностью комплектная, новая резина и колпаки на колёса, салон кожа, приборка, радио, часы свет, дворники, опрыскиватель, печка, обдув – всё работает. Двери, стекла, капот, багажник, закрываются. Для любителей старины и коллекционеров».

За машину 1968 года продавец собирается выручить 5 миллионов рублей.