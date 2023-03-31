В России продают идеальный ГАЗ-13 «Чайка»

Появление в продаже на российском вторичном рынке легендарной модели ГАЗ-13 «Чайка» не является редким событием, однако то состояние, в котором предлагают приобрести конкретно этот автомобиль, вызывает восторг.
Выставленный на одном из крупнейших классифайдов страны советский седан пережил полную процедуру реставрации, попутно сменив цвет (с черного на бело-коричневый).
Продавец отмечает, что машина находится на ходу, а также оснащена новым двигателем. Это 5,5-литровый бензиновый мотор мощностью 195 лошадиных сил, агрегатированный автоматической коробкой передач.
Автомобиль находится в Москве и, как заявляет его нынешний владелец, имеет состояние близкое к идеальному.
За машину 1968 года продавец собирается выручить 5 миллионов рублей.