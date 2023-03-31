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В России продают идеальный ГАЗ-13 «Чайка»

55-летняя советская 4-дверка оценена ни много ни мало в 5 миллионов рублей

Текст: Михаил Романченко
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Появление в продаже на российском вторичном рынке легендарной модели ГАЗ-13 «Чайка» не является редким событием, однако то состояние, в котором предлагают приобрести конкретно этот автомобиль, вызывает восторг. 

Выставленный на одном из крупнейших классифайдов страны советский седан пережил полную процедуру реставрации, попутно сменив цвет (с черного на бело-коричневый). 

Продавец отмечает, что машина находится на ходу, а также оснащена новым двигателем. Это 5,5-литровый бензиновый мотор мощностью 195 лошадиных сил, агрегатированный автоматической коробкой передач.

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Автомобиль находится в Москве и, как заявляет его нынешний владелец, имеет состояние близкое к идеальному. 

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В объявлении говорится следующее: «Одна из «Чаек» Туполева. После реставрации с полной разборкой, лужением, покраской. По ПТС чёрная, цвет бело-коричневый с отметкой в ПТС, на учёте.
На полном ходу, новый двигатель, состояние близкое к идеальному, полностью комплектная, новая резина и колпаки на колёса, салон кожа, приборка, радио, часы свет, дворники, опрыскиватель, печка, обдув – всё работает. Двери, стекла, капот, багажник, закрываются. Для любителей старины и коллекционеров».

За машину 1968 года продавец собирается выручить 5 миллионов рублей. 

Источник:Авито

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