Tank обновил рамный внедорожник 500, который будут продавать в России

Компания Tank уже начала прием заказов в России на новый внедорожник с индексом «300», а вскоре (с 12 апреля) будет делать это и в случае с другой, более крупной моделью – «500». Между тем, на родине марки в Китае «пятисотка» уже успела обновиться.

Прямой конкурент Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero, продажи которого в «Поднебесной» за прошлый год превысили отметку в 30 тысяч единиц, с модернизацией внешне практически не изменился по сравнению с предшественником. Машине достался тот же самый брутальный внешний облик с массивной радиаторной решеткой, сочетающейся с толстыми металлическими хромированными полосами.

Основные перемены в Tank 500 2023 произошли с технической частью автомобиля. Машину удалось оптимизировать, сделав более стабильной, мощной и удобной для использования.

К примеру, обновленной «пятисотке» досталась новая система управления питанием центрального электронного контроллера CEM, а также обновленная система управления батареями и новая электронная блокировка дифференциала.

С точки зрения аппаратного обеспечения радарное крыло машины было оптимизировано для минимизации помех от радиолокационных датчиков в плохую погоду. Кроме того, обновленная машина может похвастать новой защитой электромагнитных амортизаторов.

Перенастройка подвески позволила улучшить ходовые качества внедорожника, а также снизила его средний расход топлива на 1-2-литра на 100 километров пути.

Изменения внутри включили в себя обновление мультимедийной системы, в которой изменилась логика отображения функций меню, а также появление в салоне сидений, обшитых высококачественной кожей Nappa.

Цены на Tank 500 2023 для КНР уже раскрыты. За модернизированный рамный внедорожник будут просить от 335 до 395 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это 3 миллиона 765 – 4 миллиона 435 тысяч рублей.