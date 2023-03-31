В Польше «прокачали» Audi RS6 Avant до уровня Bugatti Криштиану Роналду

Как известно, Audi RS6 — это универсал с параметрами суперкара, на которые можно рассчитывать прямо с завода.

Под капотом немецкой машины работает 4-литровый бензиновый двигатель, который в практичной оболочке семейного универсала с помощью двух турбин выдает 600 лошадиных сил и 800 ньютон-метров. С места до первой «сотни» автомобиль разгоняется всего за 3,6-секунды, что быстрее многих суперкаров.

Впрочем, некоторым владельцам RS6 Avant таких характеристик оказывается недостаточно, так что они прибегают к сторонним доработкам своих машин. Именно такие люди обращаются в польское тюнинг-ателье PowerDivision, собравшее самый быстрый на сегодняшний день RS6 C8.

По информации самой компании, универсал обладает мощностью 1058 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом в 1210 Нм, что позволяет ему разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. Столько же времени потребуется, чтобы проехать эту дистанцию новому Bugatti Centodieci футболиста Криштиану Роналду.

Однако между этими машинами существует принципиальное отличие и заключается оно в том, что в универсал Audi можно легко загрузить коляску, детский велосипед и посадить двух детей сзади, отправившись на машине на прогулку в парк.

Изменений в машине по сравнению со стоковым RS6 Avant произошло очень много, но в большинстве своем сводятся даже не к доработанному экстерьеру и интерьеру, а к ее технической части. Автомобиль получил комплект Stage 4, который включил в себя: новый впуск, интеркулер, гибридные турбокомпрессоры, впрыск водометанола, новые датчики и многое другое.