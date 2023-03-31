ГИБДД будет изымать у таких автомобилей госномера и СТС

За последние несколько лет ГИБДД все чаще стала проводить рейды, в ходе которых сотрудники дорожной полиции обнаруживают машины с остановленной регистрацией.

Только в Москве по итогам первого месяца 2023 года было выявлено более 1 тысячи 700 автомобилей, не зарегистрированных в МРЭО. Такие машины часто называют «призраками», а их владельцы используют лазейку в законодательстве, чтобы избегать штрафов и налогов.

Согласно закону, при любой смене владельца автомобиля необходимо внесение новых данных в регистрационные документы транспортного средства. На это отводится 10 дней, но некоторые автомобилисты предпочитают игнорировать это правило.

При остановке «автомобилей-призраков» инспекторы изымают у них госномера, а также свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), которые в дальнейшем утилизируют.

Что касается наказания для таких нарушителей, то оно может быть как относительно мягким, так и максимально неприятным. При первой остановке такого автомобиля его водителю грозит штраф по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Раскошелиться придется на 800 рублей.

Повторное нарушение грозит автомобилисту уже более жесткими мерами – его либо оштрафуют на 5 тысяч рублей, либо лишат права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.