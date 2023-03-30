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Стало известно, какие новинки «Москвич» появятся в 2023 году

Это впервые будут автомобили разных сегментов рынка

Текст: Михаил Романченко
Снимок экрана 2023 03 30 в 19.14.30

Возрожденный столичной мэрией завод «Москвич» (экс-предприятие Renault Russia) уже активно выпускает две первые модели – это кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е». Первый представляет бензиновый «паркетник», а второй «батарейный» SUV.

Но останавливаться на этом компания не намерена и уже готовит к началу производства две новых модели. 

Согласно информации, раскрытой пресс-службой «Москвича», автомобильный завод собирается в 2023 году начать выпуск двух новинок. 

«Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер. Скоро мы покажем, как они будут выглядеть», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Москвича». 

Что это будут за машины пока непонятно, но можно предположить, как и в случае с «Москвичом 3» и «Москвичом 3е» в качестве основы для них выступят модели китайской марки JAC.

Неафишируемое сотрудничество двух компаний практически наверняка вновь приведет к тому, что российским вариантам автомобилей этого «поднебесного» автопроизводителя просто заменят шильдики с «Джак» на «Москвич».

Источник:Москвич/Telegram
Фото:Москвич

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