Стало известно, какие новинки «Москвич» появятся в 2023 году

Возрожденный столичной мэрией завод «Москвич» (экс-предприятие Renault Russia) уже активно выпускает две первые модели – это кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е». Первый представляет бензиновый «паркетник», а второй «батарейный» SUV.

Но останавливаться на этом компания не намерена и уже готовит к началу производства две новых модели.

Согласно информации, раскрытой пресс-службой «Москвича», автомобильный завод собирается в 2023 году начать выпуск двух новинок.

«Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер. Скоро мы покажем, как они будут выглядеть», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Москвича».

Что это будут за машины пока непонятно, но можно предположить, как и в случае с «Москвичом 3» и «Москвичом 3е» в качестве основы для них выступят модели китайской марки JAC.

Неафишируемое сотрудничество двух компаний практически наверняка вновь приведет к тому, что российским вариантам автомобилей этого «поднебесного» автопроизводителя просто заменят шильдики с «Джак» на «Москвич».