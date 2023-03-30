У Nissan появится 7-местный компактвэн на базе Renault за 770 тысяч рублей

Компания Renault выпустила компактный минивэн Triber в 2019 году. В основу модели легла модульная архитектура CMF-A+, которая ранее использовалась для создания маленького хэтчбека Renault Kwid.

Автомобиль неплохо продавался на рынке Индии, так что ему решили дать вторую жизнь в лице марки Nissan.

Компактвэн от Nissan получит аналогичный 7-местный салон, как у его родственника по «тележке», а также позаимствует у того определенные черты дизайна и силовые агрегаты.

Предполагается, что с точки зрения экстерьера новинка «Ниссан» окажется похожа на компактный «паркетник» Magnite и будет оснащена: цифровой цифровой комбинацией приборов, информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном и возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto, розеткой для зарядки 12 В для третьего ряда, электрическими стеклоподъемниками спереди и сзади, цифровой комбинацией приборов, задними датчиками парковки, а также подушками безопасности и системами ABS с EBD.

Приводить в движение новый MPV Nissan предстоит литровому бензиновому атмосфернику и «наддувному» агрегату с аналогичным рабочим объемом. Мощность первого составит 72 лошадиные силы и 98 Нм, тогда как второго – 100 л.с. и 160 Нм. В качестве трансмиссии выступит механическая коробка передач или «робот».

В продажу 7-местная новинка Nissan должна поступить до конца 2023 года. Сколько на будет стоить пока неизвестно, но за ее родственника Renault Triber сейчас просят примерно 10 тысяч долларов или 770 тысяч рублей.