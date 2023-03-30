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В Сети показали салон нового Geely с большими экранами и двумя кнопками

Этот кроссовер имеет шансы появиться в том числе и на российском рынке

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Geely готовит к старту продаж новый кроссовер Boyue COOL. Автомобиль сначала доберется до родного для себя китайского рынка и будет предложен покупателям сразу в 4 цветах: белом, синем, зеленом и сером. Внутри автомобиля задействуют смесь оттенков между черно-серым и бежевым. 

Судя по официальным изображениям интерьера, новый «паркетник» Geely оснастят большим вертикальным 13,2-дюймовым сенсорным экраном, разрешение которого составляет 1440 на 1920 пикселей, овальным рулевым колесом с возможностью управления мультимедийными функциями, цифровой комбинация приборов и стильным селектором трансмиссии. При этом кнопок во внутреннем убранстве этой модели будет всего две – запуска и остановки двигателя, а также включения аварийной сигнализации.

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Быструю работу мультимедийных функций в Boyue COOL будет обеспечивать чип Qualcomm Snapdragon 8155 (с 16 гигабайтами оперативной памяти, 128 гигабайтами на жестком диске, и 8-ядерным процессором). В качестве операционной системы выступит Galaxy OS Air. 

В кроссовере предусмотрен водительский ассистент уровня L2, умеющий выполнять многие команды, включая распознавание пешеходов во время движения и удержание в полосе. 

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Кроме того, в Boyue COOL будет реализована система распознавания лица водителя посредством камеры, которая в зависимости от того, кто сел за руль, сможет использовать для него индивидуальные настройки кресла, климат-контроля, двигателя и шасси.

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Пока для новинки заявлен исключительно базовый полуторалитровый мотор, выдающий 181 лошадиную силу и 290 Нм момента. Связку ему составит 7-скоростной «робот» и передний привод 

С таким двигателем с места до первой «сотни» Boyue COOL будет разгоняться за 7,9-секунды. 

Источник:Geely

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