В Сети показали салон нового Geely с большими экранами и двумя кнопками

Компания Geely готовит к старту продаж новый кроссовер Boyue COOL. Автомобиль сначала доберется до родного для себя китайского рынка и будет предложен покупателям сразу в 4 цветах: белом, синем, зеленом и сером. Внутри автомобиля задействуют смесь оттенков между черно-серым и бежевым.

Судя по официальным изображениям интерьера, новый «паркетник» Geely оснастят большим вертикальным 13,2-дюймовым сенсорным экраном, разрешение которого составляет 1440 на 1920 пикселей, овальным рулевым колесом с возможностью управления мультимедийными функциями, цифровой комбинация приборов и стильным селектором трансмиссии. При этом кнопок во внутреннем убранстве этой модели будет всего две – запуска и остановки двигателя, а также включения аварийной сигнализации.

Быструю работу мультимедийных функций в Boyue COOL будет обеспечивать чип Qualcomm Snapdragon 8155 (с 16 гигабайтами оперативной памяти, 128 гигабайтами на жестком диске, и 8-ядерным процессором). В качестве операционной системы выступит Galaxy OS Air.

В кроссовере предусмотрен водительский ассистент уровня L2, умеющий выполнять многие команды, включая распознавание пешеходов во время движения и удержание в полосе.

Кроме того, в Boyue COOL будет реализована система распознавания лица водителя посредством камеры, которая в зависимости от того, кто сел за руль, сможет использовать для него индивидуальные настройки кресла, климат-контроля, двигателя и шасси.

Пока для новинки заявлен исключительно базовый полуторалитровый мотор, выдающий 181 лошадиную силу и 290 Нм момента. Связку ему составит 7-скоростной «робот» и передний привод

С таким двигателем с места до первой «сотни» Boyue COOL будет разгоняться за 7,9-секунды.