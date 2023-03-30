За это нарушение водителей ждет штраф до 300 тысяч рублей

Каждая весна сопровождается в России большим числом штрафов, которые приходят нерадивым водителям, паркующим свои автомобили на газоне. Причем фиксировать это нарушение могут как пешие инспекторы, так и обычные граждане через специальное мобильное приложение.

Пока в КоАП нет отдельной статьи, регламентирующей наказание за парковку на газоне. Однако запрет делать это существует и устанавливает его орган местного управления, что несет в себе определенные нюансы. Один из них – штраф за такое нарушение может разниться от региона к региону.

Так, к примеру, в Москве физлицам за парковку на газоне придется выложить от 1 до 5 тысяч рублей, должностным лицам уже от 10 до 50 тысяч рублей, а юридическим – от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение приведет к тому, что эти цифры увеличатся в несколько раз и в итоге штраф может доходить до 300 тысяч рублей.

При этом в другой стороне России – условном Омске. Граждан за остановку и стоянку транспортных средств на газонах, а также детских спортивных площадках наказывают на сумму от 2 до 4 тысяч рублей в случае с физическими лицами, от 10 до 14 тысяч рублей (должностных лиц) и от 20 до 40 тысяч рублей (юрлиц).

Впрочем, повторное нарушение в течение года заметно ужесточает этот штраф. Он становится от 4 до 5 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 200 тысяч рублей для юрлиц.

Важный нюанс, о котором мало кто знает, парковка на газоне даже одним колесом, либо зимой, если через снег видны насаждения, также является нарушением. Так что водителям, которые не хотят получить штраф, стоит избегать и подобного вида парковки своих автомобилей .