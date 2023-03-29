За это ГИБДД уже штрафует водителей на 5 тысяч рублей и лишает прав на 4-6 месяцев

ГИБДД периодически проводит рейды, в ходе которых отлавливает нарушителей отдельных правил ПДД.

Недавно сотрудники Госавтоинспекции Московской области раскрыли информацию о начале проведения профилактического мероприятия, в рамках которого будут отлавливать водителей и штрафовать их на внушительную денежную сумму, либо лишать прав на управление транспортным средством в худшем случае на полгода.

Речь идет о тех автомобилистах, которые допускают выезд на встречную полосу движения. Согласно части 4 статьи 12.5 КоАП РФ, такое нарушение предусматривает наложение на водителя штрафа в размере 5 тысяч рублей. В отдельных случаях он может лишиться водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

Рейд начался 27 марта и завершится 2 апреля 2023. В этот период ГИБДД Подмосковья будет пристально следить за автомобилями, которые допускают такой вид нарушения, а также наказывать их водителей согласно законодательству РФ.

Автомобилистов предупреждают о том, что выезд на встречную полосу движения является одним из самых серьезных нарушений ПДД, которое может привести к печальным последствиям в случае, если произойдет ДТП.

Отдельно отмечается, что мероприятие направлено на сокращение количества аварий, связанных с выездом на «встречку» в местах, где это запрещено.