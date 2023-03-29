Кроссовер Geely HaoYue превратился в Proton X90

Компания Geely выкупила малазийский Proton в 2017 году. До этого эта марка выпускала автомобили самостоятельно, а еще раньше была партнером Mitsubishi. Сейчас линейка моделей Proton включает в себя кроссовер X70, являющийся клоном Geely Atlas, а также «паркетник» X50 (тот же самый Geely Coolray). А теперь к ним присоединился самый крупный представитель линейки SUV «китайцев», аналог которого получил название Proton X90.

Визуально это тот же Geely Haoyue или Geely Okavango, который недавно начали ввозить в Россию по параллельному импорту. Кроссовер представляет собой крупный SUV с длиной в 4825 мм. Внешние отличия между моделями сводятся лишь к иному рисунку дневных ходовых огней в X90, а также немного другой радиаторной решетке и новых шильдиках с названием Proton.

Рулевое колесо, разумеется, в X90 перенесли на правую сторону, поскольку в Малайзии левостороннее движение. В остальном же интерьер «Протона» (за исключением эмблемы на руле) полностью копирует оригинальный Geely Haoyue/Okavango.

На передней панели кроссовера разместили такой же 10-дюймовый приборный дисплей и экран мультимедийной системы на 12,3-дюйма.

Штатно внутри X90 сможет расположиться до семи человек, но в «топовой» комплектации предусмотрен салон на шесть «седаков» с раздельными креслами второго ряда с вентиляцией.

Если в «Поднебесной» кроссовер Geely Haoyue продают с безальтернативным 1,8-литровым 184-сильным двигателем (300 Нм), то малазийские Proton X90 комплектуются полуторалитровой «наддувной тройкой», дополненной довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Ее мощность равна 190 лошадиным силам и 300 Нм, а связку составляет 7-скоростной «робот». Привод может быть только передним.