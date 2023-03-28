Германия убедила ЕС не запрещать продажи автомобилей с ДВС после 2035 года полностью

Германия и другие европейские страны достигли соглашения о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которое должно вступить в силу в 2035 году. К радости значительной части автолюбителей, ДВС продолжат существовать в «Старом Свете» и после 2035 года, но при определенных условиях. Один из них – нулевые вредные выбросы.

Достичь этого удастся с помощью так называемого «электронного топлива», также известного как синтетическое топливо. Новость о том, что соглашение достигнуто, раскрыл лично Франс Тиммерманс, возглавляющий климатическую политику Евросоюза.

«Мы достигли соглашения с Германией о будущем использовании нейтрального топлива (e-Fuels) в автомобилях».

После того, как обе стороны подписали это соглашение, европейские власти подтвердили, что не будут менять текст, который приняли в прошлом году. В нем говорится о том, что в 2035 году автомобили будут продаваться с нулевым уровнем вредных выбросов.

Если синтетическое топливо, являющееся серьезной областью развития и инвестиций для немецких автомобильных компаний, будут соответствовать этому требованию, проблем с продажами новых машин с ним оказаться не должно.

Впрочем, оптимизм еврочиновников разделяют далеко не все. Так, например, в организациях, занимающихся защитой экологии, выразили несогласие с решением Европарламента, заявив, что оно подрывает концепцию защиты климата в транспортной сфере Европы. По их мнению, парниковый эффект от использования e-fuel будет схожим по сравнению с обычным топливом, используемым в ДВС.