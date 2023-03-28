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В России продают «ВАЗ-2105» на платформе Mercedes E210 AMG

Автомобиль стоит 2,5 миллиона рублей и выглядит очень стильно

Текст: Алексей Шмидт
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На продажу в городе Мытищи (Московская область) выставили автомобиль «ВАЗ-2105», но не простой, а уникальный. За машину, представляющую собой необычный проект, просят 2 миллиона 550 тысяч рублей.

Объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга крупнейших российских классифайдов.

Согласно информации, заключенной в нем, автомобиль спроектирован на базе Mercedes E210 AMG 5.5. Донор для нее был привезен из Японии.

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Фактически речь идет о кузове «пятерки», насаженном на шасси немецкого седана с 5,5-литровым двигателем мощностью 362-367 лошадиных сил.

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В описании к объявлению говорится следующее:

«Проект ВАЗ-2105 кузов на платформе Мерседес Е210 AMG 5.5. Практически закончен, осталось по кондиционированию, установка печки и блока клапанов с магистралью, запчасти в наличии. Колонки в салон на аудиосистему. Перекрашен в матовую краску (amg) от официального дилера Mercedes по технологии. Все архивные фото и видео по всем работам в наличии. Пробег донора из Японии 83 тысячи км. Все детали, узлы, агрегаты сняты и проверены».

Источник:Авито
Фото:Авито

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