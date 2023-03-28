В России продают «ВАЗ-2105» на платформе Mercedes E210 AMG

На продажу в городе Мытищи (Московская область) выставили автомобиль «ВАЗ-2105», но не простой, а уникальный. За машину, представляющую собой необычный проект, просят 2 миллиона 550 тысяч рублей.

Объявление обнаружила редакция Daily-Motor.Ru в ходе регулярного мониторинга крупнейших российских классифайдов.

Согласно информации, заключенной в нем, автомобиль спроектирован на базе Mercedes E210 AMG 5.5. Донор для нее был привезен из Японии.

Фактически речь идет о кузове «пятерки», насаженном на шасси немецкого седана с 5,5-литровым двигателем мощностью 362-367 лошадиных сил.

В описании к объявлению говорится следующее: