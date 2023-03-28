За это ГИБДД будет штрафовать водителей на сумму от 300 до 500 тысяч рублей

За последние годы в России заметно ужесточилось наказание для водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В случае, если сотрудник ГИБДД остановит автомобилиста, и проверив его на алкотестер определит, что тот не трезв, суд лишит его прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также обяжет заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Впрочем, существуют ситуации, когда сумма этого наказания может вырасти сразу в десятки раз.

Как сообщает УМВД РФ, за повторное появление за рулем автомобиля в нетрезвом виде, а также отказ от освидетельствования на данное состояние, водителю будет грозить уже не административное, а уголовное наказание.

При этом сумма штрафа увеличится в разы – до 200-300 тысяч рублей. Альтернативой такому наказанию станут обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет.

Кроме того, водитель рискует лишиться свободы на срок до 2 лет и водительского удостоверения на 3 года.

Но существует еще более суровые санкции, которые применяются к злостным нарушителям, которых не останавливает ни первое, ни второе наказание.

Для них предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а также в зависимости от решения судьи исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.