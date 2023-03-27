Hyundai Sonata избавилась от непривлекательного дизайна

Восьмое поколение корейской четырехдверки Hyundai Sonata вылилось для компании в сплошное разочарование. С момента запуска модели в продажу спрос на нее оставлял желать лучшего, что вынудило предприятие, где выпускают эту 4-дверку, дважды останавливать конвейер.

При этом премиальный родственник «Сонаты» и сосед по конвейерной линии Grandeur продавался куда лучше. В «Хендэ» признали, что проблемы могут быть в не самом удачном дизайне восьмой генерации Sonata и подготовили для нее фейслифтинг.

Основные изменения пережила передняя часть седана, получившая новый дизайнерский язык марки со светодиодной лентой вдоль капота и основными фарами, расположенными на уровень ниже.

Корма также примерила новый внешний облик с фонарями, проходящими через всю ширину багажника, а также продвинутым диффузором, агрессивность которого зависит от выбранной комплектации.

В исполнении N-Line машина и вовсе выглядит как полностью новая, поскольку обзавелась множеством резких линий и большими воздухозаборниками.

Интерьер новой Sonata оказался более технологичным за счет добавления двух дисплеев диагональю 12,3 дюйма каждый, установленных на панорамной изогнутой панели. Приборная панель была упрощена, а новые органы управления системой климат-контроля расположились посередине.

Новым стал в том числе и рычаг переключения передач, который теперь установлен на рулевой колонке, а не на трансмиссионном тоннеле, как было раньше.

О двигателях обновленной Sonata пока ничего не известно, но ожидается, что техническую сторону модели также ожидают изменения. Предполагается, что седан, которому предстоит конкурировать с Toyota Camry, впервые получит систему полного привода.