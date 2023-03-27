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Hyundai Sonata избавилась от непривлекательного дизайна

4-дверка D-класса сильно изменилась внешне ради возвращения популярности

Текст: Михаил Романченко
2024 Hyundai Sonata 5 Carscoops

Восьмое поколение корейской четырехдверки Hyundai Sonata вылилось для компании в сплошное разочарование. С момента запуска модели в продажу спрос на нее оставлял желать лучшего, что вынудило предприятие, где выпускают эту 4-дверку, дважды останавливать конвейер.

При этом премиальный родственник «Сонаты» и сосед по конвейерной линии Grandeur продавался куда лучше. В «Хендэ» признали, что проблемы могут быть в не самом удачном дизайне восьмой генерации Sonata и подготовили для нее фейслифтинг.

2024 Hyundai Sonata 9 Carscoops

Основные изменения пережила передняя часть седана, получившая новый дизайнерский язык марки со светодиодной лентой вдоль капота и основными фарами, расположенными на уровень ниже.

Корма также примерила новый внешний облик с фонарями, проходящими через всю ширину багажника, а также продвинутым диффузором, агрессивность которого зависит от выбранной комплектации.

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В исполнении N-Line машина и вовсе выглядит как полностью новая, поскольку обзавелась множеством резких линий и большими воздухозаборниками. 

2024 Hyundai Sonata 17 Carscoops

Интерьер новой Sonata оказался более технологичным за счет добавления двух дисплеев диагональю 12,3 дюйма каждый, установленных на панорамной изогнутой панели. Приборная панель была упрощена, а новые органы управления системой климат-контроля расположились посередине. 

Новым стал в том числе и рычаг переключения передач, который теперь установлен на рулевой колонке, а не на трансмиссионном тоннеле, как было раньше. 

О двигателях обновленной Sonata пока ничего не известно, но ожидается, что техническую сторону модели также ожидают изменения. Предполагается, что седан, которому предстоит конкурировать с Toyota Camry, впервые получит систему полного привода.

Источник:Hyundai

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