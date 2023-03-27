Geely представила новый большой кроссовер Lynk & Co 08

В 2016 году компании Geely и Volvo объединили усилия, создав новый суббренд Lynk & Co. Первенец этой марки дебютировал годом спустя и получил числовой индекс 01. Впоследствии к «единичке» присоединился еще один «паркетник» под названием 02, а также седан 03, после которых были представлены модели 05, 06, 09.

Теперь же пришло время премьеры кроссовера 08, который спроектировали на модернизованной платформе CMA 2.0.

С точки зрения габаритов это крупный вседорожник. Его длина составила 4820 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1685 мм, а размер колесной базы оказался равен 2848 мм. Таким образом, по размерам «восьмерка» будет сопоставима с моделями Changan Uni-K и BYD Tang.

Автомобилю достался новый фирменный стиль марки, но с уже известными чертами. Речь идет о заковыристых ДХО, а также необычных задних фонарях, выполненных в виде уголков, «насаженных» на кузов.

Внутри машины, как и предполагалось, расположили крупный тачскрин планшетного формата (15,4-дюйма), а также большую 12,3-дюймовую цифровую комбинацию приборов. Кроме того, есть в Lynk & Co 08 и проекционный дисплей.

Техническую сторону модели разработчики пока не раскрывают. Из того, что известно официально – Lynk & Co 08 будет подзаряжаемым гибридом с силовой установкой из семейства Lynk E-Motive на базе бензинового полуторалитрового мотора. Задняя подвеска кроссовера окажется многорычажной.

Все подробности о новинке обещают раскрыть уже в апреле на автосалоне в Шанхае (Auto Shanghai 2023).