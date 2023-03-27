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«Выглядит как недоразумение»: автор популярного паблика поделился впечатлениями от «Москвич 3»

Известный российский автомобильный журналист разнес кроссовер "Москвич 3" в пух и прах

Текст: Алексей Шмидт

Популярный инсайдерский паблик «Русский автомобиль», который ведет авторитетный журналист Сергей Цыганов, рассказал о том, какие впечатления принес ему тест-драйв нового кроссовера «Москвич 3». Напомним, одну из таких машин недавно приобрел «Drom». Именно ее предстояло протестировать автору знаменитого в российском автомобильном сегменте Telegram-сообщества. 

В число плюсов «Москвича 3» журналист включил аккуратную сборку, а также аналоговую «приборку» и сиденья с приятными тканевыми вставками. Остальные нюансы кроссовера были напротив занесены в список минусов.

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В их число вошел традиционный для «китайцев» запах в салоне, отсутствие регулировки руля по вылету, жесткость подвески, отсутсвие динамики при разгонах. Но куда большее разочарование у тестировщика вызвала шумоизоляция салона, в который через очень тонкие стекла передается вся внешняя обстановка. 

Не порадовали его и драйверские качества машины.

«Чувства автомобиля не возникает вообще. Управляемость и устойчивость – полный швах. Кажется, что по этому параметру машина даже начально доводки не проходила», – пишет Цыганов. 

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Вместе с тем, он также раскритиковал неудачную эргономику салона автомобиля, отметив, что управление системой климата из-за непродуманных цветовых схем осуществляется чуть ли ни наугад. 

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Резюмируя журналист выразил сомнение относительно того, как «Москвич» собирается продавать этакой автомобиль десятками тысяч экземпляров, поскольку, по его мнению, по сравнению с тем, что ранее собирал этот же завод годом ранее, когда принадлежал Renault (Duster, Arkana, Kaptur), «Москвич 3 выглядит как недоразумение».

Источник:Русский автомобиль/Telegram

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