«АвтоВАЗ» теперь делает дверные петли в Lada Niva Travel самостоятельно

Компания «АвтоВАЗ» собиралась начать производство модернизированной Lada Niva Travel в мае этого года. Такие внедорожники должны будут пережить некоторые изменения в списке комплектаций, а также оснащении. При этом выпускать «Ниву Тревел» пока не получается из-за отсутствия определенных комплектующих. В частности речь шла о дверных петлях.

Согласно новой информации, опубликованной инсайдерским пабликом «Avtograd News», «вазовцы» решили проблему отсутствия дверных петель в Lada Niva Travel кардинальным образом.

Если раньше эта кузовная деталь поставлялась на завод в Тольятти с завода в Чехии, то теперь ее делают на самом «АвтоВАЗе».

«АВТОВАЗ кардинально решил проблему отсутствия дверных петель для изготовления кузова автомобиля NIVA Travel. Он стал их изготавливать сам, ранее они поставлялись из Чехии», – говорится в сообщении, опубликованном администратором паблика в соцсети «VK».

Удастся ли «вазовцам» возобновить производство Lada Niva Travel с учетом появления на заводе детали, которой долгое время не хватало для выпуска этой модели, и, самое главное, когда, пока неизвестно.