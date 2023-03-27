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Без этого в автомобиле ГИБДД будет штрафовать водителя на 500 рублей

Причем наказание ждет автомобилиста не только за отсутствие самого набора, но и даже одного компонента в его списке

Текст: Алексей Шмидт
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Отсутствие того или иного аксессуара в автомобиле редко карается штрафом, однако исключением в такой ситуации является аптечка. В ноябре 2020 года Минздрав разрешил водителям заниматься самостоятельной комплектацией такого набора. 

Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года, избавив автомобилистов страны от обязанности покупать готовые аптечки. При этом штраф за отсутствие в машине такого набора остался прежним – согласно статье 12.5 КоАП РФ это 500 рублей. 

Многие автовладельцы уверены, что за отсутствие того или иного компонента в аптечке наказания не предусмотрено, но это не совсем так. ГИБДД имеет право оштрафовать водителя на те же 500 рублей за то, что в набор не входит как минимум один из обязательных атрибутов аптечки (весь этот список раскрыт ниже). 

Утвержденный состав автомобильной аптечки в России

  • 3-слойные маски, выполненные из нетканного материала (их должно быть 2 штуки);
  • резиновые, латексные, нитриловые или виниловые перчатки (их должно быть 2 пары);
  • жгут
  • марлевые бинты размером 5 на 10 см (их должно быть 4 штуки);
  • марлевые бинты размером 7 на 14 см (их должно быть 3 штуки);
  • стерильные салфетки (их должно быть 2 упаковки);
  • устройство для проведения искусственного дыхания;
  • лейкопластырь рулонный размером не менее 2 на 500 см;
  • ножницы;
  • инструкция по оказанию первой помощи;
  • футляр для хранения.

В случае с аптечками, которые были выпущены до 2021 года и имеют иной состав, опасаться штрафа не стоит, поскольку их в Минздраве разрешили использовать вплоть до 31 декабря 2024 года. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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