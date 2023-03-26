На продажу выставили микроавтобус из ГДР. Он стоит 250 тысяч рублей

Калининградская область всегда считалась кладезью редких автомобилей, которые в большинстве своем продавались только в Европе. Одним из них является микроавтобус Barkas B1000. Машина была спроектирована в ГДР, однако строилась из металла, который привозили из СССР.

На продажу в городе Гусев (Калининградская область) выставили один из таких «Баркасов». Автомобиль укомплектован литровым бензиновым мотором, выдающим 42 лошадиные силы. Связку ему составляет механическая трансмиссия.

За машину с пробегом в 100 тысяч 235 километров 1975 года выпуска просят всего 250 тысяч рублей. Но есть нюанс.

Судя по фотографиям, опубликованным в одном из крупнейших российских классифайдов, микроавтобус находится далеко не в самом хорошем состоянии, о чем в том числе говорится и в описании к объявлению.

«Двигатель, коробка родные. Категория B. 7-мест. Таможенные ограничения не установлены. Требует сварочных работ, покраски».

Напомним, автомобили Barkas B1000 выпускались в период с 1961 по 1991 годы. За это время с конвейера успело сойти более 175 тысяч таких машин. Семейство включало в себя как машины в кузове микроавтобус, так и стандартные бортовые грузовики и фургоны.